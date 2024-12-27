Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
В Кремле назвали вопиющим отказ норвежцев помочь российским морякам
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случай с отказом норвежского судна принять на борт российских моряков, терпящих бедствие в Средиземном море, вопиющим и нарушающим морские законы.
Песков подчеркнул, что подобное игнорирование морских законов является вопиющим случаем, который требует тотального порицания, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что если ситуация действительно сложилась таким образом, то это является нарушением всех норм морского права.
Он отметил, что оказание помощи терпящим бедствие в море – это обязанность любого судна, вне зависимости от национальности экипажа и флага судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко осудил отказ норвежского судна помочь российскому судну, терпящему бедствие, отметив, что отказ судна спасти россиян «прощать нельзя».
Напомним, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.