Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Грузинская оппозиция ради денег фактически признала итоги выборов
Три из четырех грузинских оппозиционных партий, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах в парламент 26 октября, но не соглашаются признавать их итоги, не отказались от бюджетного финансирования, что вызвало раскол в их рядах передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «реально все уверены в легитимности выборов, просто по заданию хозяев играют в какие-то игры».
Он предположил, что оппозиционеры, которые бойкотируют работу парламента и ежедневно выводят сторонников на акции протеста, примут участие в весенней сессии.
Как сказал Ираклий Кобахидзе, «между четырьмя оппозиционными партиями налицо полная несогласованность».
«Они хотели революцию, у них не получилось, поэтому сейчас (радикальная оппозиция) абсолютно дезориентирована».
Накануне истек срок подачи заявлений в ЦИК на отказ от бюджетного финансирования, что сделала только партия «Ахлеби» («Новые»). Три остальные партии будут получать ежегодно в целом 4,2 млн лари (1,5 млн долларов). Деньги выделяются в соответствии с полученными голосами.
Председатели оппозиционных партий «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава и «Лело» Мамука Хазарадзе объяснили свое решение получать деньги от государства необходимостью поддержки сторонников.
При этом они заявили, что не знают, откуда берет деньги раскритиковавший их лидер «Новых» Николоз Гварамия, хотя задавали ему этот вопрос.
Гварамия, со свое стороны, заявил, что оппозиция «призывает к забастовкам, отказу от выплаты налогов, а потом сама не отказывается от финансирования».
Теперь лидеры оппозиции обвиняют друг друга в подыгрывании правящей «Грузинской мечте».