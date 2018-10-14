Память узников Собибора почтили на Поклонной горе

В Москве на Поклонной горе прошла церемония, посвященная 75-й годовщине восстания в нацистском лагере Собибор.

Участники почтили память узников Собибора. Церемония прошла у монумента «Трагедия народов», передает Пятый канал.

Среди выступавших на митинге была Наталья Ладыченко – внучка советского офицера Александра Печерского, который возглавил восстание. Ладыченко рассказала, что ее дед с соратниками каждые пять лет собирались вместе 14 октября.

Она отметила, что сейчас уже «практически не осталось никого в живых из тех, кто принимал участие в организации побега, и просто людей, которые попали в эти жернова смерти, в лагерь смерти Собибор», но тем важнее помнить о тех событиях, чтобы избежать их повторения.

«Живы потомки людей, которые прошли лагерь смерти Собибор, поэтому очень важно чтобы мы все, и они, и наши дети, правнуки помнили о том, что было тогда», – заявила Ладыченко.

В ходе церемонии курсанты военных училищ и юнармейцы возложили венки к монументу «Трагедия народов». В небо выпустили 2 тыс. черных шаров с надписью «#помни Sobibor».