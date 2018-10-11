Память узников концлагеря «Собибор» почтят в Москве

Траурные мероприятия, посвященные 75-летию героического подвига узников концлагеря «Собибор», поднявших восстание под руководством Александра Печерского, состоятся в Москве 13 и 14 октября.

В субботу, 13 октября, в Музее современной истории России откроется выставка картин Меера Аксельдора и Абрама Моносзона «Немецкая оккупация. Взгляд переживших». На выставке будут представлены архивные документы, фотографии и личные вещи Александра Печерского, а также картины, отражающие ужасы войны и холокоста. Особое место занимает картина Меера Аксельрода «Узник» – единственный прижизненный портрет Александра Печерского.

В церемонии открытия примут участие известные историки, представители органов государственной власти, представители ведущих ВУЗов страны. После окончания церемонии открытия выставки будет организован показ фильма «Собибор» с дальнейшим обсуждением с участием указанных экспертов, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

На следующий день, 14 октября, пройдет траурный митинг у памятника «Трагедия народов» на Поклонной горе, в котором примут участие около 1,5 тыс. реконструкторов, кадетов военных училищ, волонтеров и просто неравнодушных к этому событию людей. В завершении митинга собравшиеся выпустят в небо воздушные шары. Для участников митинга в Музее Победы также будет организован бесплатный показ фильма «Собибор» и осмотр выставки, посвященной Александру Печерскому.

Аналогичные траурные митинги состоятся еще более чем в 50 странах.

Также в выходные в соцсетях будет организован флешмоб, в рамках которого можно будет почтить память героев, сделав публикации с хештегами #помниSobibor и #rememberSobibor.

В понедельник организаторы кинопремии «Оскар» сообщили, что фильм Константина Хабенского «Собибор» оказался в числе 87 претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».