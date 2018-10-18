Сбербанк объявил сбор средств для пострадавших в трагедии в Керчи

Сбербанк опубликовал заявление по трагедии в Керченском политехническом колледже, где студент расстрелял 20 человек и покончил с собой.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Керчи. Сочувствуем всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами», – сообщается на сайте Сбербанка.

Банк также опубликовал реквизиты для тех, кто хочет перечислить финансовую помощь для раненых. Собранные денежные средства будут направлены на лечение и восстановление пострадавших.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.