В названии улицы в Киеве оказались отражены претензии Украины на российские земли

Киевский городской совет переименовал улицу маршала Жукова в Деснянском районе города в улицу Кубанской Украины, решение принято ради «восстановления исторической памяти» об этом казачьем государственном образовании.

Улица находится в жилом массиве Лесной, возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая. В 1974 году была переименована в честь маршала Жукова, передает «Интерфакс».

Предложение о переименовании улицы в улицу Кубанской Украины озвучено в марте этого года.

Кубанская Украина, она же Кубанская народная республика, существовала с 1918 по 1920 годы – год и девять месяцев. В ее состав «включили» Кубанскую область, Чорноморщину (Черноморскую губернию), Ставропольщину (Ставропольскую губернию), Терщину (Терскую область).

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев с автоматом в руках «вернуть Кубань и Москву».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о мечтах Киева присоединить Кубань к Украине и о казачьем сепаратизме начала ХХ века.