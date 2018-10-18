В ФСБ выступили за контроль спецслужб над киберпространством

Киберпространство должно быть под контролем компетентных служб, заявил первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», – цитирует Смирнова ТАСС.

Смирнов выступил по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Бишкеке. По его словам, участникам заседания удалось выйти на единое согласованное решение.

Он отметил, что принятое решение создает условия для «эффективного сотрудничества компетентных органов наших стран в мониторинге глобального информационного пространства на предмет выявления таких угроз».

В частности, создан защищенный канал связи для оперативного обмена информацией.

Россия, по его словам, также намерена проработать вопрос о создании общего центра противодействия новым вызовам и угрозам безопасности.

В апреле генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что киберпространство стало следующим полем противостояния терроризму.