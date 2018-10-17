Начались продажи обновленного пикапа УАЗ

Ульяновский автозавод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап» с улучшенным рулевым управлением, шумоизоляцией, плавностью хода и другими параметрами.

По сравнению с предыдущей версией цена на УАЗ «Пикап» выросла на 30-35 тыс. рублей в зависимости от комплектации и начинается от 784 тыс. рублей, а самую дорогую версию можно приобрести за 1,130 млн рублей, передает РИА «Новости».

У официальных дилеров можно приобрести автомобили в исполнениях «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».

Как и УАЗ «Патриот» 2019 модельного года, УАЗ «Пикап» оснащается двигателем ЗМЗ Про мощностью 150 лошадиных сил и модернизированной механической пятиступенчатой коробкой передач.

«Пикап» 2018 модельного года по цене стартует с отметки 749 тыс. рублей за комплектацию «Классик», стоимость самой дорогой версии «Максимум» – 1,1 млн рублей.

В модельном ряду 2019 есть комплектация «Классик Fleet» за 764 тыс. рублей, но она комплектуется старым двигателем ЗМЗ мощностью 135 лошадиных сил.

Напомним, УАЗ «Патриот» вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2018 года.