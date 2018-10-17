Самолет МЧС с психологами и врачами вылетел из Москвы в Крым

С подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь вылетел самолет МЧС Ил-76 с врачами и психологами, которые окажут помощь пострадавшим при стрельбе в колледже в Керчи, сообщили в пресс-службе министерства.

«В 17.00 самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Симферополь», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным представителя ведомства, на борту находятся 18 врачей ВЦМК «Защита» и отряда «Центроспас» и специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Центра имени В.П. Сербского.

Кроме того, будет доставлено в Крым пять медицинских модулей, которые в случае необходимости понадобятся для эвакуации в другие лечебные учреждения 20 человек.

В аэропорту Керчи также уже совершили посадку два вертолета Ми-8, вылетевшие из Сочи и Ростова-на-Дону.

В среду студент Владислав Росляков расстрелял людей в политехническом колледже в Керчи и взорвал бомбу. Погибли 19 человек, множество ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже – по предварительным данным, он застрелился.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».

СМИ называют возможным мотивом Рослякова неразделенную любовь.