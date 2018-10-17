Нефть подешевела на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром пошли вниз на фоне укрепления доллара и данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов в США за прошлую неделю.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,09%, составив 81,34 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,06% – до 71,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».