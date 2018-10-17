Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне» астронавтов

Американский ученый Майкл Делп из университета Флориды утверждает, что более 43% участников программы «Аполлон», облетавших спутник Земли или высаживавшихся на поверхность Луны, умерло от инфарктов и прочих проблем с сердцем и сосудами.

По словам Делпа, астронавты из программы «Аполлон» испытывают загадочную серию проблем с сердцем и сосудами, передает РИА «Новости».

По его данным, смертность участников программы от инфарктов и прочих проблем с сердцем и сосудами в четыре-пять раз выше уровня смертности от этих факторов среди других астронавтов и сотрудников НАСА, не летавших в космос.

В прошлом году Делп и его коллеги выяснили, что артерии и вены теряют способность нормально расширяться и сужаться в космосе, что приводит к приливу крови в мозг или проблемам с его нормальным снабжением кислородом, в результате астронавты программы «Аполлон» якобы периодически падали и теряли равновесие на Луне, говорится в журнале Scientific Reports.

В статье утверждается, что Делп нашел потенциальную причину развития «лунной болезни».

Изучение состояния здоровья астронавтов и наличие следов атеросклероза в артериях большинства «аполлоновцев» натолкнуло ученого на мысль, что в развитии подобных проблем могла быть виновата космическая радиация, «бомбардировавшая» корабли НАСА во время их путешествия к Луне и обратно на Землю.

Он проверил эту идею, поселив нескольких мышей в камеру, в которой поддерживались условия, схожие с теми, в которых жили астронавты во время полетов к Луне.

По словам Делпа, через шесть месяцев жизни в такой камере у мышей появились схожие проблемы с сердцем и сосудами, как и участников программы «Аполлон».