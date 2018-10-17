Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне» астронавтов

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17 октября, среда  |  Последнее обновление — 06:27  |  vz.ru
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Чем конфликт США с саудитами выгоден России

США и Саудовская Аравия обменялись угрозамиФото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь? Подробности...
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Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД разведчик Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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От чего «Рабыня Изаура» спасла советских людей

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Тоска по вымыслу, над которым можно, по словам классика, облиться слезами, была утолена на излете советской истории. Этого никто не ожидал. Подробности...

На материале «Мумий Тролля» нужно защищать диссертации

Василий Авченко, писатель и журналист
Пророческий потенциал Лагутенко очевиден, но расшифровываются его предсказания задним числом, поначалу представляясь сумбурным набором фраз. Когда чайки вдруг запели на знакомом языке, к ним следует прислушаться. Подробности...
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Православные в этом конфликте именно мы

Егор Холмогоров, Публицист
Разрыв евхаристического общения Московского и Константинопольского патриархатов породил легкую панику: «Если мы разорвали с главным православным патриархом мира, то мы теперь не православные? А тогда кто?» Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне» астронавтов

          17 октября 2018, 04:55

          Текст: Антон Никитин

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          Американский ученый Майкл Делп из университета Флориды утверждает, что более 43% участников программы «Аполлон», облетавших спутник Земли или высаживавшихся на поверхность Луны, умерло от инфарктов и прочих проблем с сердцем и сосудами.

          По словам Делпа, астронавты из программы «Аполлон» испытывают загадочную серию проблем с сердцем и сосудами, передает РИА «Новости».

          По его данным, смертность участников программы от инфарктов и прочих проблем с сердцем и сосудами в четыре-пять раз выше уровня смертности от этих факторов среди других астронавтов и сотрудников НАСА, не летавших в космос.

          В прошлом году Делп и его коллеги выяснили, что артерии и вены теряют способность нормально расширяться и сужаться в космосе, что приводит к приливу крови в мозг или проблемам с его нормальным снабжением кислородом, в результате астронавты программы «Аполлон» якобы периодически падали и теряли равновесие на Луне, говорится в журнале Scientific Reports.

          В статье утверждается, что Делп нашел потенциальную причину развития «лунной болезни».

          Изучение состояния здоровья астронавтов и наличие следов атеросклероза в артериях большинства «аполлоновцев» натолкнуло ученого на мысль, что в развитии подобных проблем могла быть виновата космическая радиация, «бомбардировавшая» корабли НАСА во время их путешествия к Луне и обратно на Землю.

          Он проверил эту идею, поселив нескольких мышей в камеру, в которой поддерживались условия, схожие с теми, в которых жили астронавты во время полетов к Луне.

          По словам Делпа, через шесть месяцев жизни в такой камере у мышей появились схожие проблемы с сердцем и сосудами, как и участников программы «Аполлон».


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