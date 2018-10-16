Стало известно, где встретятся Путин и ас-Сиси

Президент России Владимир Путин вечером во вторник приедет в Сочи, где пригласит на неформальный ужин президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

«Сегодня у президента запланирована внутренняя встреча в Москве, а затем перелет в Сочи, где состоится неформальная часть официального визита президента Египта», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, ужин пройдет в одном из сочинских ресторанов, что «даст возможность очень спокойно с глазу на глаз обсудить самые важные темы и двусторонних отношений, и международной и региональной проблематики».

Ранее Путин поручил подписать договор с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

Во вторник Путин и ас-Сиси обсудят наращивание взаимодействия между странами.