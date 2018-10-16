Audi присудили штраф по «дизельному делу»

Немецкая компания Audi выплатит 800 млн евро за манипуляции с данными о выбросах дизельных автомобилей, сообщила группа Volkswagen, в которую входит концерн.

«Он (штраф) включает в себя 5 млн евро в качестве прописанной в законодательстве высшей степени наказания за халатное нарушение правил, а также 795 млн евро за противоправное получение экономической выгоды», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В компании согласились с этим решением, вынесенным прокуратурой Мюнхена.

Однако в Audi предупредили, что штраф снизит финансовые показатели компании.

«В свете особых обстоятельств, вытекающих из решения о штрафе, Audi снизит важные финансовые показатели из своего прогноза на 2018 финансовый год», – говорится в заявлении концерна.

Председателю правления Audi AG Руперту Штадлеру предъявили обвинение в мошенничестве и подлоге документов по «дизельному делу» в июне 2018 года.

«Дизельный скандал» начался вокруг Volkswagen в США в 2015 году. Тогда автогиганта обвинили в оборудовании дизельных авто специальным программным обеспечением, занижающим показатели выбросов до американских стандартов.

В 2017 году в США вынесли приговоры инженеру и менеджеру Volkswagen за причастность к «дизельному скандалу».