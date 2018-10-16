В РПЦ оценили влияние ссоры с Константиополем на прибытие Благодатного огня в Россию

Сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху не будет, но прибытие святынь Константинопольской церкви в Россию вряд ли возможно в ближайшее время, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Принесение святынь есть действие, совершаемое по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий», – сказал Волков, добавив, что принесение святынь Константинопольской церкви в Россию в ближайшее время будет невозможно.

В то же время он отметил, что с другими Церквами никаких сложностей не будет возникать, передает ТАСС.

Он напомнил, что благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. «И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами», – отметил Волков.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Православие из-за Константинополя утратило единый координирующий центр.