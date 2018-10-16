«РоссТур» исключили из единого реестра туроператоров

Ростуризм исключил компанию ООО «РоссТур» из единого федерального реестра туроператоров, указывается в опубликованном на сайте ведомства приказе.

«15 октября туроператор ООО «РоссТур» уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении деятельности по причине невозможности оператора исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта», – говорится в приказе.

В связи с этим во вторник, 16 октября, «сведения об ООО «РоссТур» исключены из Единого федерального реестра туроператоров».

Отмечается, что для туристов и других заказчиков туристического продукта, пострадавших от действий «РоссТура» как туроператора, наступил страховой случай, а также возникли основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора.

Ранее «РоссТур» объявил о временном прекращении туроператорской деятельности. До этого операторы «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист» и «Санмар» оповестили турагентов о том, что приостанавливают сотрудничество с «РоссТуром».