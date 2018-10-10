Определено влияние ЧМ-2018 на ВВП России

Суммарная прибавка от чемпионата мира по футболу к ВВП России за 2013–2018 годы составила 952 млрд рублей, говорится в исследовании оргкомитета турнира.

По оценкам оргкомитета, это около 1% годового ВВП России, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя», – говорится в исследовании.

По данным оргкомитета, в ближайшие пять лет влияние ЧМ-2018 составит 150–210 млрд рублей в год. Отмечается, что это сопоставимо с эффектом в период подготовки и проведения чемпионата.

«Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций», – говорится в документе.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. За время ЧМ-2018, по данным ФТС, болельщики купили товаров по системе tax free на сумму 1 млрд рублей.

Всего футбольные болельщики, по данным оргкомитета «Россия-2018», потратили около 100 млрд рублей за время ЧМ-2018.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказывали, что вклад ЧМ-2018 в валовой внутренний продукт России превысил 850 млрд рублей.