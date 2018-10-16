Полиция начала проверку после обстрела автобуса с хоккеистами в Башкирии

Полиция Башкирии проводит проверку информации об обстреле автобуса с хоккеистами челябинской команды «Стальные топоры» после матча с сибайским «Альянсом».

«По материалам, размещенным в СМИ, отделом МВД по городу Сибай проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления МВД.

В воскресенье в Сибае после окончания матча чемпионата ФХМ между местной командой «Альянс» и магнитогорской «Стальные топоры» на автобус гостевой команды напали неизвестные, сообщила Федерация хоккея Магнитогорска.

«В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом предположительно из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших», – отметили в ФХМ.

В организации называют этот случай вопиющим и требуют тщательного расследования.

По приказу ФХМ все команды из города Сибай отстранены от участия в чемпионате до выяснения обстоятельств произошедшего и наказания преступников.