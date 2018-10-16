Локомотивы столкнулись на Украине, есть жертвы

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16 октября, вторник | Последнее обновление — 10:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Названа цель «контрнаступления» РПЦ на Константинопольский патриархат
Разделы
Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение
Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости
Что делает в Сирии российский морской спецназ
Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии
Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью
Как сделать комедию из блокады Ленинграда
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
В мире корпоративного фашизма только одна правда
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...
Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если кто-то заявляет, что Бог вручил ему власть командовать и вами, и всем православным миром, вы можете или поверить и покориться, или сказать наконец свое окончательное «нет». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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