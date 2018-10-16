Локомотивы столкнулись на Украине, есть жертвы

На карьере Северного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области столкнулись два локомотива; три человека погибли, один пострадал, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром в городе Кривой Рог на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината, передает РИА «Новости».

О причинах происшествия пока не сообщается.

Ранее в Ростовской области столкнулись поезд и грузовик.