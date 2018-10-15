Эксперт предсказал в ближайшие годы глубокий структурный кризис во всем мире

«В ближайшие три года мир может поразить глубокий структурный кризис, как в тридцатые годы. 2008 год был только предвестником, который ослабил мировую финансовую и в целом капиталистическую систему», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Безруков, выступая в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».

«Структурный кризис начался, потому что технологический переход начался. И в любом случае нам придется решать эти вопросы, – считает доцент МГИМО МИД России Андрей Безруков. – Отсидеться ни одной из стран не удастся, том числе и нашей стране».

«То общество, которое сможет больше других обеспечить социальный мир внутри себя за счет социальной справедливости, выживет. Остальные общества взорвутся. Всегда получается так, что слабое звено рвется. Сейчас слабым звеном будет Ближний Восток, где несправедливости всякой разной накопилась больше, чем в других местах. Он уже горит. Посмотрите, что происходит в Западной Европе! Там, конечно, большой запас богатства, но и там люди недовольны», - отмечает эксперт.

«Хотя на первый взгляд Европа все еще производит впечатление стабильной, признает Безруков, - посмотрите, как лихорадит там всю политику. Они должны перестраивать общество, потому что оно не хочет существовать по-прежнему. Они найдут, конечно, решение. Как и все. Но через кризис».

А пока лидеры Евросоюза переходят к идее осажденной крепости, к идее «внешнего врага», – в данном случае, России, посетовал Безруков, – и под этот «образ врага» все проблемы и списываются.

Отвечая на вопрос о сроках наступления кризиса, политолог отметил: «Кризисы предсказывать – вещь неблагодарная. Но то, что люди говорят – в течение следующих трех лет». Причем, кризис затянется.

«Должна произойти смена поколений. То поколение, которое сейчас у руля, выросло в годы «холодной войны». Они привыкли к этому, они на это ставят, они по-другому даже не умеют. Придет новое поколение, для которого холодная война – это история. У них будет другая повестка дня, другое ощущение самих себя, другие идеалы. Самое главное для нас не ввязаться в войну в это время, сохранить социальный мир и обеспечить развитие. Если мы обеспечим развитие и рост, все остальные проблемы мы решим. И именно об этом мы говорим на «Валдае», – заявил эксперт.

Напомним, в Сочи 15-18 октября проходит Юбилейное XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Клуб был создан в 2004 году. Интеллектуальный потенциал клуба высоко оценивается и в России, и за рубежом. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.

Тема заседания этого года – «Россия: программа на XXI век» – выбрана неслучайно. Во главе угла Россия, ее политические и социально-экономические перспективы, общественное и культурное развитие, место в формирующемся мире.