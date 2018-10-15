В Израиле прошел конкурс красоты для переживших холокост женщин

В городе Хайфа на севере Израиля для переживших холокост женщин состоялся конкурс красоты, сообщают израильские СМИ.

Всего в конкурсе красоты участвовали 12 женщин, младшей из них было 74 года, пишет ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

Победительницей стала 93-летняя местная жительница Това Рингер, которая родилась в Польше и смогла выжить в лагере смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. В этом лагере Рингер потеряла бабушку, родителей и четырех сестер: все были убиты нацистами.

Конкурс красоты для женщин, которые пережили холокост, проходит в Израиле с 2012 года.

Согласно решению ООН, Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января в день освобождения Красной армией узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши. В нем было убито свыше 1,1 млн человек. Всего количество жертв холокоста превышает 6 млн.