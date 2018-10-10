Трамп назвал США «глупой страной»

Глава американского государства Дональд Трамп назвал самого враждебно настроенного по отношению к Вашингтону союзника США.

Трамп заявил, что у США «прекрасные отношения с очень многими», Евросоюз же ведет себя хуже всех по отношению к Вашингтону. По словам американского президента, ЕС «был создан для того, чтобы воспользоваться» США «в сфере торговли», передает ТАСС со ссылкой на CBS.

На замечание, что его слова звучат враждебно, Трамп ответил: «Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны».

Он заявил, что именно США «были в положении глупой страны на протяжении многих лет».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Трампа за разжигание национализма и протекционизма.