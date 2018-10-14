Украинские националисты собрались выдвинуть единого кандидата в президенты

Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что не будет баллотироваться в президенты, и предложил выдвинуть своего заместителя Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты от националистов.

«Всеукраинское объединение «Свобода» предлагает всем нашим партнерам - националистическим организациям, политическим партиям, общественным движениям, просто людям, которые поддерживают националистов, – рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в президенты для украинцев от всех националистов Руслана Кошулинского», – заявил он на марше УПА* в центре Киева, передает УНИАН.

Сам Тягнибок заявил, что не будет баллотироваться.

В 2014 году Тягнибок участвовал в выборах в президенты и набрал 1,16% голосов.

В воскресенье в центре Киева проходит марш националистов.