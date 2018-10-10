В центре Киева начался марш УПА

Националисты из запрещенной в России организации УПА* начали марш в центре Киева, он проходит под лозунгом «Вернем Украину украинцам».

В акции принимают участие неонацисты из нацбатальонов «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор*», организаций «Конгресс украинских националистов», ОУН*, С14, «Тризуба» и других, передает УНИАН.

Перед началом марша националисты собрались на митинг под памятником Тарасу Шевченко.

На Украине в воскресенье отмечают день защитника – праздник, учрежденный вместо 23 февраля. Его проводят в день образования Украинской повстанческой армии*.