Украинские националисты попытались снести памятник освободителю Киева от фашистов

Между полицией и радикалами, которые попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке в Киеве, произошла потасовка.

Националисты пришли с лестницей и молотками к памятнику Ватутину в Киеве. Их было несколько десятков. Однако памятник оцепили несколько сотен полицейских. В результате произошла потасовка, пострадавших и задержанных нет, передает РИА «Новости».

Сейчас ситуация стабилизировалась.

В апреле националисты из «С14» распылили газ и устроили потасовку с охраной депутата Верховной рады Украины Юрия Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику генерала Ватутина.

Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году. Руководил 1-ым Украинским фронтом в битве за Днепр, Днепро-Карпатской наступательной операции и Ровно-Луцкой операции.

Командовал операцией по освобождению Киева от фашистов.

Погиб в апреле 1944 года при обстреле машины по пути в Ровно.