Националисты подрались с охраной депутата у памятника Ватутину в Киеве

Националисты из «С14» распылили газ и устроили потасовку с охраной депутата Верховной рады Украины, лидера фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику генерала Ватутина в Киеве.

Как следует из трансляции националистов в Facebook, Бойко пришел к памятнику с цветами, однако радикалы перекрыли ему проход. Произошла потасовка с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера «Оппозиционного блока» зонтом, передает РИА «Новости».

В потасовку вмешались полицейские, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. Сейчас памятник оцеплен полицией.

Ранее в пятницу националисты в центре Киева облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, освобождавшему город от фашистов в годы Великой Отечественной войны; националисты не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.



15 апреля будет отмечаться 74-я годовщина смерти Ватутина. Ежегодно киевляне приходят почтить его память и возлагают цветы. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Рады в центре Киева.

Сообщается, что несколько десятков националистов облили красной краской памятник, окружили его и не пускают людей, пришедших возложить цветы.Националисты называют пришедших к памятнику, сепаратистами и интересуются у них, кому принадлежит Крым, а также они призывают пришедших на коленах покаяться служивших в Донбассе добровольцами. Один из националистов назвал Ватутина «палачом украинского народа».