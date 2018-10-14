Ураган «Майкл» повредил десяток американских истребителей F-22

Из-за урагана «Майкл» на базе ВВС США «Тиндалл» в штате Флорида оказалось повреждено неопределенное количество самолетов, в том числе дорогостоящие стелс-истребители F-22 Raptor, сообщает американский портал Air Force Times.

По словам пресс-секретаря ВВС Энн Стефанек, часть самолетов осталась во время урагана в ангарах базы, которые впоследствии были повреждены. По ее словам, пока оценить масштаб ущерба не представляется возможным, так как персонал не может «безопасно войти в эти ангары и сделать заключение», передает РИА «Новости».

Air Force Times отмечает, что с базы перед штормом не смогли взлететь четыре F-22 из состава 43-й истребительной эскадрильи. Вероятно, все они получили повреждения: три из них находились в сильно пострадавшем ангаре, еще один стоял в отдельном помещении, он, вероятнее всего, получил небольшие повреждения.

Также публикуется снимок, на котором в ангаре с разрушенной крышей стоит F-22. Также сильно поврежден как минимум один самолет-мишень QF-16. По данным источников портала, повреждения могли получить порядка десяти F-22. Редактор портала The War Zone Тайлер Роговэй заявил, что перед штормом на базе было 17 истребителей этой модели.

I updated the post with some of the images showing F-22s inside damaged hangars on base. Two sources have said 17 F-22s were still there, but I cannot confirm this and there could be confusion with other aircraft, but it would not surprise me either. https://t.co/JikiO65eny — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 12 октября 2018 г.

В пятницу сообщалось, что обрушившийся на юго-восточные штаты США ураган «Майкл» нанес катастрофический ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде.