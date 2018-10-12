Ураган «Майкл» уничтожил базу ВВС США

Обрушившийся на юго-восточные штаты США ураган «Майкл» нанес катастрофический ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде.

Об этом говорится на официальной странице военного объекта в Facebook.

Сообщается, что все дома на территории базы, в которых проживал персонал, подверглись значительным разрушениям.

Кроме того, разрушена зона стоянки и обслуживания самолетов, ущерб нанесен каждому зданию. Также ураган полностью уничтожил гавань для стоянки судов.

Отмечается, что почти весь персонал базы Тиндалл был заранее эвакуирован.

Сотрудники профильных служб, задействованные в ликвидации последствий удара стихии, ознакомились с состоянием объекта; они заявили, что ему был нанесен «повсеместный катастрофический ущерб».

Ураган «Майкл» обрушился на южное побережье США в среду, ему была присвоена четвертая категория из пяти по шкале Саффира-Симпсона, передает РИА «Новости».

Ураган принес мощнейшие ветра и проливные дожди, привел к наводнениям и разрушениям в нескольких районах на юго-востоке страны.

Жертвами стихии стали минимум семь человек. В данный момент «Майкл» ослаб до тропического шторма и продвигается вглубь континента.

В ряде штатов, включая Флориду, Алабаму, Джорджию, действуют режимы чрезвычайной ситуации. Всего на юго-востоке США эвакуированы сотни тысяч человек.

Телеканал CNN сообщает, что в результате удара стихии без электроэнергии остались в общей сложности более 1,1 млн потребителей.

Напомним, в сентябре жертвами урагана «Флоренс» в США стали 43 человека.