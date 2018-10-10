Ющенко признал стратегическую важность связей с Россией для Украины

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал об украинских интересах в России.

Он напомнил, что, став президентом, первый визит совершил в Москву, хотя «по убеждениям» является «европейцем». Как заявил Ющенко, он «пробовал своей нации пояснить, что если ты любишь свою страну, то ты должен понимать, что украинский интерес находится не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

По его словам, для «процветания» Украины необходимо вести «соответствующую политику» и «в сторону России», где «находится много украинских интересов», требующих развития. В частности, «там проживают более 12 млн украинцев», заявил бывший президент.

Ющенко считает, что не существует «простого ответа» на вопрос о том, какую политику Украина должна вести по отношению к России.

«Но если говорить стратегически, конечно, для нас важны эти отношения», – заявил он.

Ющенко признал, что некоторые украинские политики пытаются спекулировать на том, что минский формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины себя якобы изжил.

«Одни двигаются вперед через свою мудрость, а другие – критики, очень часто несостоятельные», – сказал он, отметив, что формат «нуждается в модернизации».

За четыре года «не удалось разрешить ни одного из 10 пунктов, озаглавленных в минском процессе», сказал Ющенко.

Напомним, Ющенко назван основным кандидатом на пост главного переговорщика по Донбассу.

В начале недели президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно пригласил Ющенко к себе.