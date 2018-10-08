Ющенко назван основным кандидатом на пост главного переговорщика по Донбассу

Лидером в борьбе за пост представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе источники назвали «самого антироссийского президента» Виктора Ющенко.

«Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит», – цитирует «Коммерсант» слова своего источника, близкого к переговорному процессу.

Среди прочих вариантов рассматриваются также возглавляющая украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко и советник действующего президента Украины Руслан Демченко. При этом вариант с Ющенко называется все же «оптимальным».

Впрочем, по данным издания, Украина рассматривает и вариант полного отказа от минского формата или хотя бы его пересмотра.

«Белорусская площадка слишком ангажирована, нам нужна нейтральная локация для переговоров. Это могла бы быть Женева, но пока непонятно, удастся ли ее посещать представителям так называемых народных республик (имеются в виду ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД). Ведь чтобы это сделать, им нужно будет получить украинские биометрические загранпаспорта, и тем самым признать себя гражданами Украины», – уверен собеседник.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма и экс-представитель Киева в трехсторонней контактной группе заявил, что Москва стремится разорвать Минские соглашения. Он уверен, что экономические санкции против России базируются на неисполнении страной Минских договоренностей.

Напомним, что Россия тем не менее не является стороной-участницей процесса и не должна выполнять комплекс каких-либо мер, она выступает лишь посредником между конфликтующими сторонами. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев также подчеркивал, что Украине нужно не говорить о других форматах вместо минского процесса, а преодолевать ситуацию через твердую политическую волю.