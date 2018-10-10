Сигал дал характеристику Макгрегору в ситуации с Нурмагомедовым

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вел себя недостойно в ситуации с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, считает актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал.

«Макгрегор демонстрирует не лучшие человеческие качества, не лучшее поведение. Мне нравятся люди, которые меньше открывают рот, за которых говорит их борьба», – цитирует ТАСС выступление Сигала на пресс-конференции Международного фестиваля Будо.

Сигал отметил, что Нурмагомедов был очень интересен в бою и блестяще себя показал.

Он также признался, что у него как у спецпредставителя пока нет собственного кабинета в МИДе, но он хотел бы его получить.

Сигал рассказал о своей работе в качестве спецпредставителя. По его словам, он попытался использовать посещение российскими и американскими дипломатами и посланниками бывших русских поселений на Гавайях и Аляске «как платформу для начала дружеского диалога».

Сейчас он не видит улучшений в отношениях между Москвой и Вашингтоном. «Но я думаю, они улучшатся, я буду оптимистом», – сказал Сигал.

В среду Сигал заявлял, что против Москвы направлен «невероятный объем пропаганды».

Напомним, Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, в 2018 году был назначен на должность спецпредставителя МИД и рассказал о стоящих перед ним задачах на новом посту.

Макгрегор неоднократно оскорблял Нурмагомедова до поединка, в котором с итоге проиграл.