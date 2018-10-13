Клинтон лишили доступа к секретной информации

Госдепартамент Соединенных Штатов уведомил о лишении экс-госсекретаря США и бывшей первой леди Хиллари Клинтон доступа к секретной информации.

Госдеп утверждает, что Клинтон якобы сама попросила у юридического комитета Сената отозвать ее доступ к секретным сведениям, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что доступ к секретной информации был отозван 30 августа 2018 года.

Кроме того, доступа к секретной информации лишили еще четырех человек, работавших вместе с Клинтон, но их личные данные в документе Госдепа затерты черным цветом «по соображениям секретности».

При этом известно, что вместе с Клинтон доступа лишилась ее помощница Шерил Майлз.

Напомним, в июле пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен лишить ряд бывших чиновников доступа к секретной информации.