Лукашенко накормил Путина домашними драниками

Глава белорусского государства Александр Лукашенко показал президенту России Владимиру Путину свою малую родину в агрогородке Александрия и накормил его блюдами белорусской кухни.

«В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения, которые подавались в родном доме президента Беларуси. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару», – пишет «Белта».

Президенты осмотрели дом, где рос Лукашенко, а также прогулялись по деревне и «полюбовались местными красотами».

Путин и Лукашенко выпили из местного родника «кристально чистой воды, которая считается целебной».

Кроме того, белорусский лидер покатал российского коллегу на модернизированном ГАЗ-69 1960-х годов выпуска. Подчеркивается, что Лукашенко лично сел за руль.

Ранее в пятницу Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Могилеве.