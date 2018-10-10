Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Могилеве

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Могилеве перед участием в V Форуме регионов.

Лукашенко поблагодарил Путина за визит в Могилев, отметив, что этот город «больше русский, чем белорусский», передает РИА «Новости».

Он добавил, что это не последняя встреча глав двух государств в 2018 году.

В свою очередь российский лидер поблагодарил за прием, отметил красоту, чистоту и ухоженность города: «Город симпатичный, полюбовались».

Путин также выразил уверенность, что встреча и форум будут полезны для развития отношений Москвы и Минска.

Планируется, что лидеры обсудят перспективы взаимодействия двух стран и урегулируют спорные вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в данный момент происходит «закрепление результата и проговор дальнейших перспектив».

Он отметил, что по итогам последней встречи «был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем», которые были между Москвой и Минском – «это и по нефетепродуктам, и по перетаможке».

Кроме того, в пятницу у Путина и Лукашенко также запланировано несколько часов неформального общения по завершению форума регионов.

V Форум регионов начал работу в среду. Его тема – «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

На мероприятии будут присутствовать руководители Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов России и областей Белоруссии, а также представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.

Ранее форум дважды проводился в Минске. Также его площадками были Москва и Сочи. В 2018 году мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламентов Белоруссии и России.