Кадыров щедро наградил Нурмагомедова

Фонд им. Ахмата Кадырова вручил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову ключи от нового Mercedes, глава Чечни Рамзан Кадыров наградил его званием почетного гражданина Грозного.

«Хабиб является одним из великих бойцов смешанных единоборств современности. Двадцать семь боев и 27 побед, в том числе над самыми именитыми соперниками. Весь мир продолжает обсуждать его исключительно яркую и убедительную победу над ирландцем Конором Макгрегором», – написал Кадыров в своем аккаунте во «ВКонтакте».

11 октября глава Чечни дал торжественный ужин в честь Нурмагомедова. После этого мэр Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении спортсмену звания почетного гражданина республиканской столицы.

«РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес Хабибу ключи от автомашины. Я искренне поздравляю Хабиба с победой, желаю крепкого здоровья и успехов!», – добавил Кадыров.

Позднее друг Нурмагомедова Шамиль Завуров опубликовал фото в Istagram, на котором запечатлен подаренный спортсмену автомобиль.





Ранее сообщалось, что чемпиону UFC присвоят звание «Народный герой Дагестана».