Эстония закупит оружие для отражения танковой атаки по принципу «выстрели – наблюдай»

Центр оборонных инвестиций Эстонии объявил о проведении тендера на покупку дальнобойных противотанковых систем стоимостью 40 млн евро, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках тендера предполагается закупка 18 систем с боеприпасами и дополнительным снаряжением, технической поддержкой и обучением персонала, передает Postimees со ссылкой на BNS.

Дальность действия приобретаемой системы «должна составлять не менее 4 тыс. метров, кроме того, новое вооружение должно обеспечить возможность уничтожения цели, стоящей в укрытии», пояснил заведующий отделом тендеров центра Прийт Соосаар.

Он добавил, что система должна быть также в серийном производстве и состоять на вооружении в армии по меньшей мере в одной из стран НАТО.

Предположительная стоимость тендера с учетом дополнительно приобретаемых компонентов составит 40 млн евро. Это существенно повысит «способность пехотной бригады отражать танковые атаки», так как увеличит «возможность поражать цели на далеком расстоянии и находящиеся в укрытии, а также вне прямой видимости», добавил координатор поставок, майор Алар Карилеэт.

По его словам, «речь идет о новом поколении противотанкового оружия, используемого в современных армиях и работающего по принципу «выстрели – наблюдай – корректируй».

Так, «расположенная в головной части ракеты видеокамера позволяет стрелку-наводчику видеть ту же картину на поле боя, что «видит» и ракета и, таким образом, точнее навести снаряд на цель». Это важно, «когда прямой видимости между наводчиком и целью нет».

Карилеэт добавил, что система с боеприпасами должна быть в использовании как на автомобиле, так и в переносном варианте пехотинцами, а также должна быть удобной для переноски.

Система предназначается для противотанковых рот в пехотных бригадах сил обороны Эстонии. Операторами станут срочнослужащие.

Покупка противотанковых дальнобойных систем входит в список приоритетных покупок для сил обороны в этом десятилетии.