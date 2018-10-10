Самолет SSJ100 совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево по техническим причинам, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что посадка прошла благополучно. По предварительным данным, причиной стала «неисправность одного из датчиков», передает РИА «Новости».

Уточняется, что воздушное судно принадлежит компании «Аэрофлот»; самолет выполнял рейс из Москвы в Ханты-Мансийск, у него сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Напомним, во вторник в Якутии самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Улан-Удэ, неудачно приземлился в 21.21 мск на аэродроме Якутска, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

В Росавиации сообщили, что SSJ100 эксплуатировался с неисправностью, а также признали, что взлетно-посадочная полоса была частично покрыта льдом.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предложил объяснение необычной поломки SSJ100 в Якутске.