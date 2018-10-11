К столетию комсомола в Музее современной истории России открылась выставка

В столичном Музее современной истории России открылась выставка, посвященная столетию самой массовой организации в истории международного молодежного движения – комсомола.

Сто лет комсомолу исполняется 29 октября 2018 года. В честь этого события Государственный центральный музей современной истории России совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории, Ассоциацией волонтерских центров и Росмолодежью подготовили выставку, в рамках которой будет представлено более 300 экспонатов, сообщает сайт телеканала «ТВЦ».

«Комсомольцы-добровольцы» – знакомые каждому слова знаменитой песни, отразившие главные черты образа молодых идеалистов, отважных и всегда готовых прийти на помощь. Комсомола давно уже нет, но лучшие качества комсомольцев – отвага, вера в добро, честность и бескорыстие – сегодня воплощают представители активно развивающегося волонтерского движения, отмечает телеканал, напоминая, что 2018 год в России объявлен Годом волонтера.

Каждое комсомольское поколение оставило яркий след в истории страны, дало примеры исключительного мужества и безграничной веры в идеалы. Комсомольцы строили Днепрогэс и Магнитку, прокладывали первые линии метро и возводили ГЭС. Миллионы из них сражались в Великой Отечественной войне, участвовали в возрождении страны в послевоенный период, поднимали целину и отправлялись на БАМ – знаковую комсомольскую стройку века.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) был важной составляющей советской политической системы и стартовой площадкой в выборе профессии и пути творческой реализации для миллионов юношей и девушек.

Посетители открывшейся выставки увидят билеты и значки первых членов ВЛКСМ, вещи участников первых комсомольских строек; коллекцию плакатов, мощная эмоциональная сила воздействия которых поражает и сегодня; и многие другие экспонаты, каждый из которых по-своему отражает богатую и разнообразную историю комсомольского движения.

При подготовке выставки были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта президента России на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.