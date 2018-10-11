Отставку главы Башкирии объяснили готовностью дать дорогу новым лидерам

«Надежды, которые возлагались на Рустэма Хамитова как на фигуру, которая могла бы консолидировать региональные элиты, не оправдались», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал отставку главы Башкирии.

«Поступок Рустэма Хамитова можно поприветствовать. Это поступок управленца, который критически оценивает свои возможности и перспективы. Он свидетельствует об умении трезво оценить себя и готовности дать дорогу другим лидерам», – подчеркнул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, что в четверг глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил о решении покинуть пост. Хамитов был президентом Башкирии с 2010 года (в 2015 должность была переименована в «главу республики»). Срок его нынешних полномочий истекал только в следующем году.

После отставки Хамитова, решением президента Владимира Путина врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров, до сих пор возглавлявший подмосковный Красногорск. В 2003-2009 годах Хабиров руководил администрацией президента Башкирии, в 2009-2016 – был замначальника управления президента России по внутренней политике.

«Конечно, прискорбно, что Хамитову не удалось всего, чего ему хотелось, не получилось решить некоторые задачи, которые ставились федеральным центром и жителями республики. Ну что ж тут поделаешь», – отмечает Мартынов.

Собеседник отметил, что в Башкирии сохраняются низкие социально-экономические показатели, при этом система управления остается относительно слабой.

«Все чаще в последнее время мы слышали от республиканских экспертов, журналистов, от представителей местных элит, да и просто местных жителей, постоянное сравнение с соседними регионами: Татарстаном, Пермским краем. Явно и по динамике изменений, и по качеству жизни Башкирия отставала. Это было заметно по общему настроению людей, которые там живут», – сказал эксперт.

Мартынов отмечал, что и сам Хамитов, и Башкирия в разнообразных экспертных рейтингах занимали в последние время «не самые приличные места». «Очевидно, что на эти рейтинги обращают внимание в федеральном центре. Но и сами региональные руководители их изучают, – отметил он. – Те, кто посерьезнее и «поответственнее» относятся к своей деятельности, смотрят и оценивают, в том числе себя, и свои перспективы и возможности».

Мартынов констатировал, что Хамитову не удалось заставить башкирские элиты действовать слаженно, а также полностью избавить республиканское чиновничество от коррупционных проявлений.

«Люди же все видят и чувствуют, – говорит Мартынов. – Тем запросам, которые есть у жителей республики, Хамитов явно не соответствовал. Я очень рад, что он нашел в себе силы сам оценить свое положение и подал в отставку добровольно».