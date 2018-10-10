Путин назначил врио губернаторов двух регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Глава Курской области Александр Михайлов ушел в отставку в четверг. Причиной этого решения политолог Владимир Слатинов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал слишком долгий срок Михайлова на посту губернатора.

Также в четверг ушел в отставку глава Башкортостана Рустэм Хамитов.