В Темрюке вице-мэр после увольнения напился и устроил гонки с полицией

Полицейские задержали в Темрюке Краснодарского края водителя, который после увольнения напился и устроил гонки с нарядами ДПС, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Около 23.00 мск в среду наряд ДПС заметил движущийся по встречной полосе Mercedes. Полицейские попытались остановить его, однако вынуждены были начать погоню. В итоге транспортное средство было заблокировано, передает РИА «Новости».

Водитель при задержании оказал сопротивление. Он отказался от медосвидетельствования, однако по внешним признакам был нетрезв.

Его доставили в полицию, где составили сразу 10 административных протоколов.

Позже администрация Темрюка сообщила, что задержанным оказался бывший вице-мэр города Валентин Отрошко – его уволили с должности в среду. Именно это, по всей видимости, вызвало у него эмоциональный срыв и повлияло на его дальнейшие действия

«В администрации района осуждают поведение бывшего чиновника и надеются, что он понесёт справедливое наказание», – заявили в мэрии.

Суд арестовал Отрошко на 10 суток за неповиновение требованиям полиции. По другим нарушениям материалы рассмотрят позже. Ему грозит до 15 суток административного ареста.