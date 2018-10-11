Высказаны сомнения в озвученной версии аварии «Союза»

Член Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков заявил, что плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя вряд ли могло стать причиной аварии при старте «Союза-ФГ».

«Это маловероятно, но учитывая абсурдность предыдущих аварий, когда датчики вверх ногами ставили, гайки не докручивали, эта версия имеет право на жизнь, хотя и нельзя говорить, что это единственно возможная причина. Все покажет следствие», – cказал он.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной аварии при старте «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» могло стать то, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.