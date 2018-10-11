Российская подлодка спряталась на дне Черного моря

Подлодка ЧФ «Краснодар» легла на дно Черного моря: экипаж, выполняя задачу в ходе тренировки, полностью обесточил ее на два часа, сказал представитель флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

«В ходе тренировки подводная лодка опустилась на дно и легла на грунт на глубине 20 метров от поверхности. В соответствии с поставленной задачей в течение двух часов субмарина была полностью обесточена, деятельность экипажа была прекращена, вахтенная служба поддерживалась минимальным количеством личного состава», – рассказал Рулев, передает ТАСС.

Представитель флота пояснил, что этот маневр называется «Покладка на грунт» и проводится для боевой подготовки Черноморского флота.

После успешного выполнения задачи «Краснодар» всплыл на поверхность и продолжил работу в соответствии с планом.

Ранее Черноморский флот проводил масштабные учения в Крыму, в них принимали участие десант и авиация.

В сентябре 2018 года американские СМИ называли «самую грозную» российскую подлодку.