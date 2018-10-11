Отчим Кокорина извинился за поведение футболиста

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов извинился за поведение футболиста «Зенита», избившего чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Обращение Логинова опубликовано на странице Александра Кокорина в Instagram.

«От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации», – сообщил Логинов.

По его словам, Кокорин искренне сожалеет о том, что ударил Пака и хотел публично извиниться перед ним, но не успел этого сделать, поскольку был задержан после допроса.

«Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает», – добавил Логинов.

Он попросил помнить, что Кокорин, «прежде всего … обычный человек, а людям свойственно ошибаться».

Напомним, Павел Мамаев с Кокориным избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. В среду вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.

В четверг в отношении футболистов было возбуждено еще одно дело о хулиганстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.