Подсчитаны потери Украины от ассоциации с ЕС

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов и экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара оценили потери Украины от ассоциации с ЕС.

По словам Митрофанова, убытки Украины из-за ограничений по договору об ассоциации с ЕС, а также потери от трудовой миграции ее граждан в страны Европы многократно превосходят финансовую помощь Киеву от Брюсселя, передает ТАСС.

Евродепутат подчеркнул, что «справедливость здесь не на стороне ЕС», призвав Брюссель «иметь совесть», при этом требовать от Киева борьбы с коррупцией.

Митрофанов отметил, что к отношениям Украины и ЕС подходит определение: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, в свою очередь, подчеркнул, что, по его оценкам, Украина уже потеряла от евроинтеграции до 25 млрд долларов из-за разрыва торговых связей с Россией и странами СНГ и может потребовать компенсации этих денег у Брюсселя.

Он также выразил мнение, что ЕС «не заинтересован [в том], чтобы Украина выполняла Минские соглашения, поскольку, как только будет мир на Украине, Киев станет говорить о своих прямых потерях в связи с запуском зоны свободной торговли с Евросоюзом».

Кожара подчеркнул, что в 2013 году «внешняя торговля Украины была 152 млрд долларов, в прошлом году – 90 млрд долларов». Сокращение на 60 млрд, из которых прямые потери Украины, связанные с выполнением соглашения об ассоциации с ЕС – это 25 млрд долларов, обратил внимание экс-министр.

Отметим, по мнению экспертов, Украине грозит полная деиндустриализация.