Ведущий программы «Время» ответил отцу Мамаева «запиканным» обращением

Телеведущий программы «Время» Кирилл Клейменов прокомментировал эмоциональную реакцию Константина Мамаева на известие о намерении футбольного клуба «Краснодар» расторгнуть контракт с его сыном Павлом. Речь ведущего прерывалась звуком, которым обычно скрывают в эфире нецензурную лексику.

Клейменов призвал Константина Мамаева не волноваться за своего сына, напоминая, что «наш суд – самый гуманный в мире», сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Наши исправительные учреждения если не рай, то школа жизни, и это уж точно школа мужества. Надеюсь, вот эту татуировку на спине сына вы сами делали. Уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с новыми силами и с новыми татуировками. И мы снова все будем ему завидовать», – заявил телеведущий программы «Время».

Радиостанция отмечает, что ведущий не матерился, а характерные «пикающие» звуки были пародией на заявление Константина Мамаева – отца и по совместительству агента футболиста.

Ранее отец Мамаева обматерил «Краснодар» за желание расстаться с футболистом.

Напомним, Мамаев вместе с Кокориным избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. В среду вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.