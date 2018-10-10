Дело Мамаева и Кокорина могут дополнить новыми статьями

Адвокат директора департамента Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян заявил, что в уголовном деле об избиении чиновника футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым могут появиться дополнительные статьи.

«Мы не исключаем, что будут еще дополнительные статьи, потому что у одного из моих доверителей, непосредственно у Пака Дениса Климентьевича, состояние здоровья не такое хорошее», – сказал он в эфире программы «Пусть говорят», передает ТАСС.

Удунян заявил, что Паку назначат медэкспертизу. Предварительный осмотр показал наличие у него закрытой черепно-мозговой травмы.

Напомним, в среду по факту избиения Пака и водителя ведущей Первого канала были задержаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их поместили в изолятор временного содержания на двое суток.

Дело открыто по статье «хулиганство», хотя изначально его завели по статье «побои».