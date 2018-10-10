Украинцы стали лучше относиться к россиянам

За год отношение жителей Украины к россиянам изменилось в лучшую сторону, свидетельствует исследование, проведенное Левада-центром и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к России?» 48% опрошенных украинцев ответили, что положительно. Из них 38% сказали «в основном хорошо», 10% – «очень хорошо», передает РБК.

Доля положительно настроенных украинцев выросла – в прошлом году так говорили только 37%.

Плохо настроены по отношению к России сейчас 32% украинцев, тогда как годом ранее – 46%.

Руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что повышение уровня симпатии украинцев к России связано со снижением интенсивности боевых действий на востоке Украины.

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что результаты опроса говорят об общей усталости украинцев от войны.

В то же время отношение россиян к Украине практически не изменилось. О положительном отношении заявили 33% российских респондентов, что на 1% больше, чем в прошлом году.



Большинство россиян – 55% – признались в негативном отношении к украинцам, что на 2% выше, чем годом ранее.



Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон уточнил, что на протяжении многих лет в России наблюдается больше негатива не только по отношению к Украине, но и по отношению к другим странам бывшего Советского Союза.

Опросы проводились в России и на Украине с 20 по 26 сентября 2018 года.

В феврале опрос «ВЦИОМ-Спутник» показывал, что большинство россиян верит в улучшение отношений с Украиной.