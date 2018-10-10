Украинцы стали лучше относиться к россиянам

Взгляд
10 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

Границы на Кавказе всегда определялись сложно, но общество проявляет мудрость в решении споровФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Митинговая стихия, которая выплеснулась на ингушские улицы после заключения соглашения о границе республики с соседней Чечней, входит в более спокойное русло. Провокаторам не удалось нацелить недовольство на главу республики Юнус-Бека Евкурова. Анализируя договор о границе, эксперты отвечают на вопрос, который, собственно, и стал поводом для митингов: не проиграла ли Ингушетия в ходе размежевания с соседкой? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза

Виктория Маринова занималась разоблачением коррупции – и была убитаФото: фото с личной страницы в соцсети
Очередное демонстративное убийство журналиста произошло в ЕС – уже третье за последнее время. Причем преследованию подвергаются прежде всего репортеры, расследующие коррупцию (в том числе в органах Евросоюза) и связи европейских правительств с мафиозными кланами. Как же реагируют на это правозащитники? Они заявляют о преследовании журналистов в России. Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...
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    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Украинцы стали лучше относиться к россиянам

             10 октября 2018, 09:59
          Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
          Текст: Анна Инсарова

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          За год отношение жителей Украины к россиянам изменилось в лучшую сторону, свидетельствует исследование, проведенное Левада-центром и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

          На вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к России?» 48% опрошенных украинцев ответили, что положительно. Из них 38% сказали «в основном хорошо», 10% – «очень хорошо», передает РБК.

          Доля положительно настроенных украинцев выросла – в прошлом году так говорили только 37%.

          Плохо настроены по отношению к России сейчас 32% украинцев, тогда как годом ранее – 46%.

          Руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что повышение уровня симпатии украинцев к России связано со снижением интенсивности боевых действий на востоке Украины.

          Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что результаты опроса говорят об общей усталости украинцев от войны.

          В то же время отношение россиян к Украине практически не изменилось. О положительном отношении заявили 33% российских респондентов, что на 1% больше, чем в прошлом году.

          Большинство россиян – 55% – признались в негативном отношении к украинцам, что на 2% выше, чем годом ранее.

          Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон уточнил, что на протяжении многих лет в России наблюдается больше негатива не только по отношению к Украине, но и по отношению к другим странам бывшего Советского Союза.

          Опросы проводились в России и на Украине с 20 по 26 сентября 2018 года.

          В феврале опрос «ВЦИОМ-Спутник» показывал, что большинство россиян верит в улучшение отношений с Украиной.


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