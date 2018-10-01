Открывший в Челябинске детскую порностудию американец получил 7,5 лет

Челябинский суд приговорил американца Дэвида Лэнга к семи с половиной годам колонии общего режима за изготовление и распространение детской порнографии.

6 сентября началось разбирательство в отношении гражданина США и жительницы Челябинска, обвиняемых в создании детской порностудии. Также Лэнга изначально обвиняли в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости».

«Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порноизображением несовершеннолетних, и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщают в суде.

Соучастница Лэнга получила три года условно с испытательным сроком в два года.

В ходе судебного процесса суд переквалифицировал совершение сексуального насилия над несовершеннолетним в сексуальную связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратные действия. Впрочем, по этим статьям обвиняемый наказан не был в связи с истечением срока давности.