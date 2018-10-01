Модернизированные винтовки и автоматы поступили в Сухопутные войска

Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что российские военнослужащие начали получать на вооружение модернизированные версии снайперских винтовок и бесшумных автоматов.

«С 2018 года в войска поставляются образцы стрелкового вооружения, разработанные в опытно-конструкторской работе «Ратник». Это модернизированные 7,62-мм пехотный пулемет Калашникова «Печенег», снайперская специальная винтовка ВССМ и специальный автомат АСМ калибра 9 мм, а также 12,7-мм крупнокалиберная снайперская винтовка АСВКМ», – рассказал Салюков в интервью «Московскому комсомольцу».

Также, по его словам, в 2017 году были завершены войсковая эксплуатация и сравнительные испытания автоматов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, произведенных на концерне «Калашников» и заводе имени В.А.Дегтярева.

«Все образцы рекомендованы к принятию на вооружение. Новыми автоматами «Калашникова» будут вооружаться военнослужащие Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты, а образцами производства завода имени В.А.Дегтярева – спецназ и разведывательные подразделения», – отметил Салюков.

«Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию комплекса велись десятками российских оборонных предприятий, такими как ФГУП «ЦНИИточмаш», НПО «Спецтехника и связь», «Завод Юпитер», ОАО «ЦНИИ «Циклон».

В июне российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки.