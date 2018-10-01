На Украине резко выросла стоимость борща

Глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подсчитал, что стоимость ингредиентов постного борща с начала 2018 года выросла почти на 50%.

«На Украине средняя стоимость борща в июле составила 103,3 гривен за 3,5 литра. Поэтому является актуальным приготовление постного борща, как составляющего здорового питания и тотальной экономии. В августе борщ без мяса стоил в среднем 14,2 грн, тогда как в январе 2018 года – 9,8 грн. За восемь месяцев стоимость этого вкусного блюда выросла на 45%», – написал Дорошенко в своем Facebook.

По его словам, морковь с начала года подорожала на 130%, капуста – на 69%, лук – на 55%. Стали дороже и другие продукты, входящие в состав постного борща.

Ранее на Украина подорожала хлебная корзина.